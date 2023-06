Babler nach Niederlage: „Locker damit umgehen“

Was wollen Sie nun aus dem Erfolg machen? Sie haben zwar am Parteitag verloren, aber trotzdem neuen Schwung in die Partei gebracht. Man kann sich nicht vorstellen, dass Sie sich jetzt einfach nach Traiskirchen wieder zurückziehen ...

Ich habe es immer so gesehen, dass man nur gewinnen kann, wenn man in die Partei wieder ein neues Feuer bringt. Das ist mir gelungen. Es ist am Ende knapp geworden, aber als Demokrat muss man eine Niederlage locker nehmen.