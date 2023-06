Mitten ins Gelbe: Patrick beim Bogenschießen

Der Tag begann damit, dass mein Team und ich gezittert haben, ob das Wetter hält oder nicht. Unbedingt wollte ich auf den Platz. Also steckte ich alle mit meinem Optimismus an und tatsächlich - sogar die Sonne zeigte sich kurzzeitig, obwohl es nach Regen aussah und die Nässe der vergangenen Tage noch zu spüren war. Aber das gehört zu den spannungsgeladenen Situationen, die ein Videodreh in freier Natur mit sich bringt. Mein Gast, Andrea Payer, Staatsmeisterin im Bogenschießen, hat mir die Anfangsnervosität mit ihrem ruhigen Auftreten sofort genommen und hat mich mit ihrer mentalen Stärke beeindruckt.