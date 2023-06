Das Unkraut-Flämmen im Garten ging nach hinten los

Alarm für sechs Feuerwehren in Eisgarn im Bezirk Gmünd (Niederösterreich) gab es am Abend des 1. Juni. Florianis sahen - noch in Privatmontur - den Brand ausbrechen und eilten sofort zu Hilfe. Sie hielten das Feuer in Schach während die Kameraden mit dem „richtigen Löschgerät“ anrückten und das Feuer anschließend rasch löschten.