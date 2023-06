Großofen: Eine Wanderung wird ihrem Namen gerecht

Los geht‘s in Modriach

Wir starten in Modriach (1009 m) bei der Volksschule und sehen hier auch schon die gelben Wegweiser in Richtung Großofen. Leicht ansteigend führt die Straße durch besiedeltes Gebiet und entlang aussichtsreicher Wiesen bis zum Einstieg in den Wald. Über Forstwege und Steige wandern wir bergauf zum Großofen (1473 m).