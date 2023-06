BBU steht am Scheideweg

Die BBU Salzburg steckt in einer kniffligen Phase. Der lang ersehnte Aufstieg wurde in der abgelaufenen Saison abermals verpasst. Der Ausblick auf die kommende Spielzeit fällt erneut düster aus. Soll es mit dem Ziel 1. Bundesliga endlich klappen, brauchen die Falken einen Geldgeber. Auch Cheftrainer Christian Ponz – verlängerte seinen Vertrag bereits – ortet Probleme auf der wirtschaftlichen Seite: „Wir sind sehr von den Finanzen abhängig. Selbst wenn wir den Aufstieg sportlich schaffen würden, stünden wir vor ganz anderen Herausforderungen.“ Somit steht die BBU schon Monate vor Beginn der neuen Saison erneut am Scheideweg.