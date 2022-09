BBU träumt weiterhin von der Bundesliga

Los geht’s für Mitchell und Co. am 9. Oktober zuhause gegen die Wörthersee Piraten. Zuvor steht bereits am kommenden Sonntag (18) der Cup-Treff bei Kufstein an. Mittelfristig verfolgen die BBU-Damen das gleiche Ziel. Unterstützt werden die Falken dabei von Valentina Klocker. Die Nationalspielerin kehrt aus England in ihre Heimat zurück. Viel Wert wird auch auf die Jugend gelegt, über 200 Spieler und Spielerinnen sind bereits gemeldet.