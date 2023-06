Land OÖ tritt auf Kindergarten-Gebührenbremse

Der Vormittagsbesuch von Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen ist in Oberösterreich ab dem 30 Lebensmonat sowieso gratis. „Als Land tun wir alles, was uns im Kampf gegen die Teuerung möglich ist“, beteuert LH Thomas Stelzer. „Die öffentliche Hand profitiert indirekt von der derzeitigen Inflation, daher ist es auch unsere Pflicht, wo dies möglich ist, auf solche Indexanpassungen zu verzichten“, sekundiert LH-Vize Manfred Haimbuchner. „Oberösterreich hilft dort, wo Hilfe benötigt wird, und daher ziehen wir an der Gebührenbremse“, ergänzt Bildungsreferentin Christine Haberlander.