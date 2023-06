Das passiert, wenn es in unseren Spitälern brennt

Viele Fehlalarme, aber wenige echte Brände

Trotzdem kommt es in seltenen Fällen zu kleineren Bränden. Etwa ein Feuer im Mistkübel oder angebrannte Speisen in der Mikrowelle. Verletzte gab es in den letzten Jahren dadurch aber keine. Häufiger sind Fehlalarme: Heißer Wasserdampf in der Küche kann die Feuermelder ebenso auslösen wie Staub bei Bauarbeiten. Im letzten Jahr hieß es in den Kliniken der Gesundheitsholding 40 Mal: Falscher Alarm!