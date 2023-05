Brand in Spital Mödling: Drei Patienten tot

„Furchtbare Stunden“

„Furchtbare Stunden und eine deprimierte Stimmung. Es ist sicher der verheerendster Brand seit mehr als 30 Jahren, aufgrund der Schäden. Der politische Entschluss den Standort Baden-Mödling gemeinsam neu zu errichten war sicher der richtige Entschluss, in die Karten spielt uns jetzt bei der Versorgung auch das dichte Netz an Kliniken in der Umgebung“, so Bürgermeister Hans Stefan Hintner