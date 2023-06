Polizisten entdeckten bei Suchaktion Gegenstände

„Ob einzelne der Gegenstände tatsächlich einen Bezug zu dem Fall Madeleine McCann haben, lässt sich derzeit noch nicht sagen“, sagten Vertreterinnen und Vertreter der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Donnerstag. Die Gegenstände sollen in den kommenden Tagen ausgewertet werden. An der dreitägigen Suchaktion waren Polizistinnen und Polizisten aus Portugal, Deutschland und Großbritannien beteiligt. Das betroffene Gebiet befindet sich im Bereich des Arade-Stausees unweit der Gemeinde Silves in Portugal. Das ist rund 50 Kilometer nordöstlich der Ferienanlage des Badeortes Praia da Luz, aus der das britische Mädchen kurz vor ihrem vierten Geburtstag am 3. Mai 2007 spurlos verschwand.