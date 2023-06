Schulterschluss gegen die Arbeitskräfte-Knappheit

Rückgang bei Langzeitarbeitslosen

„Erfreulicherweise setzt sich in Oberösterreich der deutliche Rückgang an Langzeitbeschäftigungslosen weiter fort: So gab es Ende Mai in Oberösterreich 6.024 langzeitbeschäftigungslose Personen, das sind um mehr als 1.600 weniger als noch im Mai des Vorjahres. Im Mai 2019 - also noch vor der Corona-Krise - gab es 8.166 Langzeitbeschäftigungslose in unserem Bundesland“, betonen Landeshauptmann Stelzer und Landesrat Achleitner.