Darum zahlen Österreicher 20 Prozent mehr bei DM

Kein höherer Gewinn

Das Unternehmen arbeitet laut eigener Aussage in beiden Ländern mit einer Gewinnspanne von knapp über einem Prozent des Umsatzes. „Es ist also keinesfalls so, dass die Erträge in Österreich größer wären als in Deutschland“. Die Drogeriemarktkette dm hat in Österreich im vergangenen Geschäftsjahr ihren Umsatz um fast fünf Prozent gesteigert. Damit lag er bei mehr als einer Milliarde Euro. In Deutschland waren es 2021/22, mit mehr Filialen und Personal, knapp 13,6 Milliarden Euro.