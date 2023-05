Betrunkener attackierte mehrere Autofahrer

Der 38-jähriger hielt - wie berichtet - bereits am 22. Mai 2023 ab 20 Uhr in alkoholisiertem Zustand im Ortsgebiet von Helfenberg auf Höhe des Hauses Rohrbacherstraße 22 beliebig Fahrzeuge an und wies die Lenker zurecht, dass sie im Ortsgebiet zu schnell unterwegs sind. Dann wurden Lenker, wenn sie das Seitenfenster öffneten, bespuckt und mit der Faust attackiert.