Ein Dolmetscher für Drogendeals

Mitgegangen, mitgefangen. So in etwa lässt sich der Umstand erklären, weshalb der im Oberland als Kellner beschäftigte Kroate nun wegen des Verstoßes gegen das Suchtmittelgesetz angeklagt ist. Dem 30-Jährigen wird vorgeworfen, in Bludenz als Dolmetscher bei einem Suchtgift-Deal einem bereits verurteilten Drogenkonsumenten zumindest 500 Gramm Kokain verschafft sowie das weiße Pulver selbst in unbestimmten Mengen konsumiert zu haben.