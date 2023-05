Ludwig gibt Finanzminister Schuld an Wohn-Misere

Für Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ist das letzte Wort in Sachen Wohnkostenexplosion gesprochen: Er setzt weiter auf „Lösungen, um einen finanziellen Ausgleich für jene zu schaffen, die das besonders benötigen.“ Also Wohn- und Energiebonus ja, Mietdeckel im Gemeindebau nein. Eine Mietkostenbremse nur für Gemeindebauten fände Ludwig unfair: Es gebe im privaten Mietbereich mindestens genau so viele hilfsbedürftige Menschen.