Gelöbnis schallte durch den Kasernenhof

Zwölf Ausbildungszentren hat die Polizei in Österreich, eines davon in Krumpendorf. „Derzeit stehen österreichweit über 2500 Leute in Ausbildung, 1200 schließen heuer noch ab, 680 haben gerade abgeschlossen“, so Oberst Edith Kraus-Schlintl, die Leiterin des Bildungszentrums, beim Festakt am Dienstag. „Den Absolventen und Absolventinnen von fünf Lehrgängen ist heute zu gratulieren: ein Lehrgang für dienstführende Beamte, ein Ergänzungslehrgang und drei Lehrgänge für Grundausbildung.“