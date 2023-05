Druck zu groß: Erhöhung von Strompreis vertagt

Modellrechnungen: 9 Euro mehr pro kleinem Haushalt

In Modellrechnungen versuchte der Energieversorger nachzuweisen, dass der nunmehr auf 23. Juli verschobene Preissprung von 10 auf 25 Cent brutto pro Kilowattstunde (kWh) nicht so schlimm sei: In einem durchschnittlichen Haushalt, der 2900 kWh Strom im Jahr verbraucht, fallen 9 Euro pro Monat Mehrkosten an (108 Euro im Jahr). Am anderen Ende der Skala das Haus mit Wärmepumpe: Bei einem Jahresverbrauch von Strom von 8500 kWh betragen die jährlichen Mehrkosten 845 Euro im Jahr, hat die Arbeiterkammer Tirol errechnet.