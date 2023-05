Neue Stromverträge: Wahl zwischen Pest und Cholera

AK mit Forderungen an Land Tirol

Schützenhilfe bekommt die Liste Fritz in dieser Frage von der Arbeiterkammer Tirol. Die Tiwag versorgt nämlich nicht nur die Tirolerinnen und Tiroler mit Strom, sondern zusätzlich auch über 20 regionale Stromproduzenten und Netzbetreiber. „Da kaum einer dieser Anbieter in der Lage ist, seine Kundinnen und Kunden selbst mit Strom aus erneuerbarer Energie zu versorgen, wird dafür Strom zugekauft. Dies erfolgt in der Regel über die Tiwag, die den Strom allerdings zu Börsenpreisen an die Gemeindewerke verkauft. Diese liegen massiv über den Preisen für Strom aus reiner heimischer Wasserkraft. Wir fordern deshalb das Land Tirol als Eigentümer auf, für günstigere Preise bei der Stromversorgung der Gemeindewerke durch die Tiwag zu sorgen und eine Stromlösung im Sinne aller Tiroler Kundinnen und Kunden anzubieten“, erklärt AK-Präsident Erwin Zangerl.