60 Millionen Euro für Umbau des Ferdinandeum

Nun liegen sie vor, die finalen Projektpläne für den Um- und Ausbau des Ferdinandeums. Tirols Landesregierung machte dazu am Dienstag „Nägel mit Köpfen“, da Finanz- und Kulturreferent Landeshauptmann Anton Mattle die Finanzierung dieses Großprojektes beantragte. Die vom Vorarlberger Architekturbüro „marte.marte“ entworfenen und kurz vor der Einreichung stehenden Pläne wurden im Anschluss an die Sitzung in den ehrwürdigen Räumlichkeiten der Bibliothek des Museums von Mattle mit Hochbaureferent Landeshauptmann Stellvertreter Georg Dornauer, dem derzeit interimistischen Direktor der Landesmuseen Karl C. Berger und Franz Pegger, dem Obmann des Vereins „Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum“ präsentiert.