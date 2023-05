Upcycling: Vom Schrottplatz in den Garten

Miriam und Michael von der Landjugend Neukirchen an der Enknach haben auf einem Schrottplatz eine alte Badewanne gefunden – und im Sinne der „Krone“-Upcycling-Challenge etwas ganz Neues daraus gemacht. Sie stellten sie in einen Garten, füllten sie mit Baumschnitt-Abfall und Komposterde und pflanzten Erdbeeren. Wie engagiert die Landjugendlichen aus Neukirchen/E. sind, zeigt auch ein zweites Projekt: Anja und Kathrin nähten aus alten Jeans Taschen – der Henkel wurde aus einem alten Gartenschlauch gemacht, also alles aus Gegenständen, die niemand mehr verwendet. Genau solche Ideen werden bei der Upcycling-Challenge von „Krone“ und Landjugend OÖ gesucht – am Ende warten auch tolle Preise.