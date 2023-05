Gemeinden säumig bei Optimierung der Pflegeheime

Kooperationen nicht umgesetzt

So vorbildhaft war man in anderen Gemeinden nicht. Vor allem die vom LRH dringend empfohlenen gemeinde- und bezirksübergreifenden Kooperationen - etwa in den Bereichen Einkauf, Telekommunikation, Energie, Personal oder Qualität in der Pflege - wurden bisher mehr oder weniger ignoriert. „Hier ist noch reichlich Luft nach oben“, ärgert sich LRH-Direktor Rudolf Hoscher auch mit Blick auf die Teuerung. „Das Nutzen von Synergien, wie bei der Beschaffung von Pflege- oder Reinigungsprodukten, könnte dabei helfen, die Kosten zu senken.“