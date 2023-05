Bereit für die Show auf der großen Bühne!

Rot-weiß-rote Damen gegen EM-Finalisten des Vorjahres

Für Österreichs Damen wird die WM alles andere als ein Spaziergang: Mit Frankreich (1. Juni) und den Niederlanden (30. Mai) warten in Gruppe A die EM-Finalisten des Vorjahres. Die Französinnen sind noch dazu der amtierende Weltmeister und somit auch in Wien ein ganz heißer Titelanwärter. Mit Spanien folgt am 30. Mai gleich der nächste Hammergegner und ein Mitfavorit auf die Goldmedaille. Abgerundet wird die stärkste Gruppe des Turniers durch die Brasilianerinnen am 1. Juni.