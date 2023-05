Bellingham: Ist das sein Abschieds-Posting?

Er habe ein paar Tage reflektiert, schreibt Bellingham, und könne es noch immer nicht glauben. Gemeint ist natürlich das dramatische Saisonfinish in der deutschen Bundesliga - mit dem schlechteren Ausgang für seinen Klub Dortmund. Der eigentliche Punkt seines Postings: der Dank an die Fans. Er habe in seinem Leben noch nie eine solche Stimmung wie am Samstag im Signal-Iduna-Park, der Heimstätte der Borussia, erlebt. Die Fans hätten so oft in dieser Saison den Unterschied gemacht, „leider konnten wir es trotzdem nicht über die Ziellinie bringen“. Jedenfalls hoffe er, dass dieses unglückliche Saisonende eine neue Ära einläuten, in der der Klub dann jedes Jahr Trophäen einheimsen kann.