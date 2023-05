Hohe Staugefahr: 2 Grazer Großbaustellen starten

Keine Busse mehr am Jakominiplatz

Für fast alle Buslinien (30, 31, 31E, 32, 33, 34, 34E, 35, 39, 40 und 67E) entfällt die Haltestelle Jakominiplatz. In Richtung Osten fahren die Busse am Joanneumring gegen die Einbahn und halten auch dort. In Richtung Westen ist die Ersatzhaltestelle auf Höhe des Operncafés. Damit steht Autofahrern am Opern- und Joanneumring aber nur noch eine Fahrspur zur Verfügung - mit noch mehr Staus als bisher ist zu rechnen.