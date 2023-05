Aufruhr an russischem Gericht: „Putin ist Krieg!“

Lilia Tschanyschewa war für Nawalnys Organisation in der Stadt Ufa tätig, die sich knapp 1500 Kilometer östlich von Moskau befindet. Wegen „Extremismus“ drohen ihr nun zwölf Jahre Haft. Am Montag teilte die Politikerin in ungewohnter Härte vor Gericht noch ein letztes Mal aus. Nawalnys Unterstützer veröffentlichten daraufhin ihre Rede in den sozialen Netzwerken.