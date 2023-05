Golling 1b machte Partyplanungen zunichte

Das große Ziel, das sich unmittelbar vor den Augen des Heimteams befand, hatte eine hemmende Wirkung auf das Team. Aufregung und Nervosität hielten den Gastgeber davon ab, sein sonst so starkes Offensivspiel auf den Platz zu bringen. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte waren Chancen nur Mangelware. Dafür begann der zweite Durchgang umso ereignisreicher, wie im November vergangenen Jahres trug sich Mika-Sven Sandmayr gegen Abtenau in die Schützenliste ein. Der 19-jährige Mittelfeldstratege ging durch die gegnerischen Reihen wie Moses durch das Rote Meer und schlenzte das Leder zur Führung in die Maschen.