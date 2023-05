Landesmeister kommt wieder aus dem Pongau

Die Würfel sind gefallen! Der Bischofshofener SK krönte sich am Samstag zum Salzburger Fußball-Landesmeister. Und das in eindrucksvoller Manier: Die Pongauer fertigten den Vfb Hohenems am Samstag mit 4:0 ab. Topstürmer Viktor Drocic (9., 72./Elfer), Konstantinos Chatzipirpiridis (89.) und Bohdan Kuksenko (91.) markierten die Treffer. Kurios: Aufgrund des starken Pfingstverkehrs kamen die Vorarlberger erst mit knapp drei Stunden Verspätung an. Die Bischofshofener ließen sich aber nicht aus dem Konzept bringen. „Die Jungs brennen. Es war eine Freude, das zu sehen und sicher eines unserer besten Spiele überhaupt“, freute sich Sportvorstand Mario Helmlinger. Seine Freude über den Titel des besten Amateurteams Salzburgs ist riesig. „Das ist ein unglaublicher Erfolg für uns!“