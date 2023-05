Klimaprotest mit Tränengas aufgelöst

„Was ich hier auf den Straßen erlebe, das habe ich in Deutschland noch nicht erlebt. Dass hier gegen Menschen, die mit erhobenen Händen friedlich protestieren, Tränengas in riesengroßen Mengen eingesetzt wird“, meinte die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Konkret protestierte man gegen eine geplante Ölpipeline in Ostafrika. Man wolle die Aktionäre dazu aufrufen, keine fossilen Energien mehr zu finanzieren und aus dem Projekt auszusteigen, sagte die ugandische Umweltaktivistin Patience Nabukalu von Fridays for Future der Deutschen Presse-Agentur in Paris. „Total ist ein Klimakiller für uns.“ Neubauer sagte an Kreditgeber gerichtet: „Banken, die das Wort Nachhaltigkeit auch nur in den Mund nehmen, sollten grundsätzlich ausschließen, diesen Konzern zu finanzieren.“