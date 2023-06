Durchs Dirndltal ins Mariazellerland

Im Speisewagen locken kindgerechte Snacks, Erfrischungen und regionale Köstlichkeiten, der Spielewaggon sorgt für Unterhaltung. In den Sommermonaten fährt der neue gläserne Aussichtswagen mit und bietet Cabriofeeling pur - inklusive Fahrtwind und uneingeschränkter Aussicht auf die herrliche Landschaft. An den Samstagen im Juli und August verwandelt sich der Ötscherbär in einen Sommerferien-Erlebniszug -bei der Hin- und Rückfahrt erwartet die Kinder ein spannendes Animationsprogramm.