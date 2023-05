Angriffe und Explosionen in Russland und Ukraine

Luftalarm im ganzen Land

Die russischen Angriffe, von denen erneut auch die Hauptstadt Kiew betroffen war, hätten bis fünf Uhr früh gedauert. Im ganzen Land gab es in der Nacht Luftalarm. Einschläge habe es in der Ukraine in den Gebieten Charkiw und Dnipropetrowsk gegeben, teilten die ukrainischen Behörden mit. In Dnipro meldete die Militärverwaltung Explosionen. Es seien zwei Unternehmen, eine Tankstelle und ein Hausgrundstück beschädigt worden. Ein Mitarbeiter der Tankstelle sei verletzt worden. Russland habe massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen, hieß es.