Eine starke Frau, vergessen im Hintergrund

Über 30 Jahre lang war Marie Weiler (1809-1864) die Lebensgefährtin von Johann Nestroy, stets an seiner Seite und Mutter von drei seiner vier Kinder. Agnes Palmisano, Meisterin des Koloraturjodlers (li.), schlüpft am 5. Juni im Theater Nestroyhof Hamakom in die Rolle dieser starken Frau, von der Nestroy sagte: „Ohne sie hätte ich nichts vermocht!“