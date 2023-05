Wagner-Chef: Söldner beginnen Abzug aus Bachmut

Russische Militärblogger diskutieren daher dem ISW zufolge hauptsächlich über die Verluste bei der Schlacht um Bachmut, das russische Verteidigungsministerium habe es daher schwer, von dem angeblichen Sieg zu profitieren. Prigoschin könne in seiner Fehde gegen den russischen Verteidigungsminister und weitere Eliten nun seine Attacken verstärken und versuchen, seinen Einfluss weiter zu erhöhen. Er versuche, sich als „totalitäre Figur“ zu inszenieren, die einen militärischen Sieg in der Ukraine erringen könne, so die Experten des ISW.