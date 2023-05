Österreich im BJK-Cup gegen Mexiko gefordert!

Julia Grabher und Co. dürfen dabei entweder am 10./11. oder 11./12. November vor eigenem Publikum antreten, wie die Auslosung am Mittwoch in London ergab. Sollte der Aufstieg gelingen, dürfte die ÖTV-Auswahl kommendes Jahr wieder in der Qualifikationsrunde für das Final-Turnier antreten, in der heuer ganz klar gegen Rekordsieger USA das Aus gekommen war.