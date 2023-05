Musikalische Reise: Von Baden aus in fremde Länder

Highlights ab Oktober

So warten ab Herbst Highlights wie „My Fair Lady“ mit Publikumslieblingen wie Oliver Baier als Henry Higgins, Andreas Steppan (Doolittle) oder auch Chris Lohner (Mrs. Higgins) nicht nur auf niederösterreichisches Publikum. Bei der Premiere am 21. Oktober wird der Schauplatz der Handlung kurzerhand von England in die Kurstadt verlegt. Als vorweihnachtliches Schmankerl (Premiere am 16. September) bringt Regisseur Peter Lund Franz Lehars Singspiel „Friederike“ mit Herbert Steinböck und Verena Scheitz auf die Bühne.