Wenn Träume wahr werden: Umkämpfter Weg zum Star

Sie waren schon oft in Niederösterreich zu Gast. Was verbinden Sie mit dem größten Bundesland?

Mit Niederösterreich verbindet mich viel. Ich hatte viele Jahre ein Häuschen in Neulengbach, ich war Intendant des Theatersommers Haag, und jetzt als Operetten-Intendant in einer Weingegend wie Langenlois fühle ich mich noch wohler. Das ist wie Heimkommen!