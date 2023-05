Pokal-Finale: Florenz gegen Inter ab 21 Uhr LIVE

In der Liga steht Florenz zwei Spieltage vor Schluss auf dem elften Platz, weit weg von den internationalen Plätzen. Will Florenz in der kommenden Saison europäisch spielen, müssen sie mindestens eins der zwei Endspiele gewinnen. Sowohl beim Gewinn der Conference League, als auch beim Triumph in der Coppa Italia winkt ein Startplatz in der Europa League in der kommenden Saison.