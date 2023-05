Zwei „Vize“ - und ihr Kampf um Kärntens Flughafen

Denn Landesvize Martin Gruber (ÖVP) predigte schon in der vergangenen Legislaturperiode, dass der Airport wieder in öffentliche Hand gehöre. Und nach zweimaligem Scheitern der Call Option, verhindert durch die SP-Regierungsmitglieder, darf Gruber seit Montag strahlen; der Wunsch des Beteiligungsreferenten ging in Erfüllung.