Menschen haben Angst vor dem Alt werden

Auch der Nickelsdorfer Bürgermeister Gerhard Zapfl sieht in seiner täglichen Arbeit, wie wichtig die Pflege ist. In der Gemeinde würde das Miteinander auch im Alter sehr gut funktionieren, erzählt der Ortschef. Hier wurde erst im vergangenen Jahr das von der Volkshilfe geführte Tageszentrum eröffnet. „Wir sind in vielem mit unseren sozialen Projekten Vorreiter“, betont Zapfl. „Die Nickelsdorfer sind in jedem Alter gut betreut.“