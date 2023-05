„Zerdrittelte“ SPÖ | Und jetzt?

„Zerdrittelte“ SPÖ. Na, mehr brauchst nicht! Man ist geneigt, es nach der Bekanntgabe des Ergebnisses der SPÖ-Mitgliederbefragung so salopp auf Österreichisch zu formuliere. Für all jene, denen diese stets tief aus dem Bauch heraus sprudelnde Spontanäußerung nicht so geläufig ist: Man kann es am ehesten mit „schlimmer kann es nicht kommen“ übersetzen. Denn einerseits haben sich die sozialdemokratischen Parteimitglieder zwar unerwartet stark mobilisieren lassen - mehr als 72 Prozent nahmen an der Abstimmung über die künftige Parteispitze teil. Aber Klarheit haben die knapp 107.000 Abstimmenden keineswegs geschaffen: Denn sie wählten zu jeweils einem Drittel Pamela Rendi-Wagner, Andreas Babler und Hans Peter Doskozil. Wobei der burgenländische Landeshauptmann mit 33,68 Prozent die Nase knapp vorne hat, der Traiskirchner Bürgermeister liegt 2316 Stimmen hinter Doskozil und 175 vor Rendi-Wagner. Klar ist damit nur wenig. Einerseits muss Rendi-Wagner nun Geschichte sein, aber Doskozil ist noch längst nicht Parteiobmann und Spitzenkandidat. Denn Andreas Babler fordert eine Mitglieder-Stichwahl zwischen ihm und Doskozil. Davon wollte Doskozil gestern Abend nichts wissen. Am klarsten ist: Die Chaostage in der SPÖ setzen sich fort - das Ergebnis zeigt, dass die Partei „zerdrittelt“ ist. Alles andere als eine gute Voraussetzung für Wahlerfolge …