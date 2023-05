Die 17. Unterhaus-Gala im Livestream

Teilnehmende Teams:

Wien

SC Columbia Floridsdorf , SC Maccabi Wien, Going Toulouse, FC Sans Papiers, ASK Erlaa Torpedo 03, RB Jedlesse, FC Kapellerfeld

Niederösterreich

SC Himberg, USV Neulengbach, SC Alland, ASK Loosdorf, SC Großkadolz, FSG Ybbs, SC Sitzenberg/Reidling, USV Weitersfeld

Burgenland

SC Lockenhaus-Rattersdorf, SV Gols, UFC Pamhagen, ASK Raiding, SV Ollersdorf, SPG Edelserpertin