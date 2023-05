Was pflegende Angehörige am meisten belastet

Abwärtsspirale problematisch

Besonders der Gesundheitszustand der zu Pflegenden strapaziere die Nerven der Angehörigen. Nicht nur, weil dieser den größten Einfluss auf die Belastung hat, sondern auch wegen einer weiteren Besonderheit: „Tatsächlich wird der Gesundheitszustand der Pflegenden ja gerade auch durch deren subjektive Belastung in Verbindung mit der Rolle als Pflegender beeinflusst. Wir haben es hier also mit einem negativen Feedback-System zu tun: Ein schlechter Gesundheitszustand pflegender Angehöriger führt zu mehr Belastung durch die Pflege, wodurch sich der Gesundheitszustand der Pflegenden weiter verschlechtert, was wiederum zu einer höheren Belastung führt ... und so weiter in der Abwärtsspirale“, erklärt eine wissenschaftliche Mitarbeiterin der KL Krems.