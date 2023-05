Elle Fanning im freizügigen Federn-Kleid in Cannes

Auch am Red Carpet gab‘s was zu sehen

Doch auch am roten Teppich gab es in den letzten Tagen einiges zu sehen. Naomi Campbell kam im roten Cut-out-Dress von Valentino. Irina Shayk sorgte gleich zweimal für Blitzlichtgewitter: im mitternachtsblauen, sehr tief ausgeschnittenen Kleid von Giorgio Armani sowie in einem Ensemble aus Rock und Crop-Top, das sich wie zwei gekreuzte Bänder über ihr Dekolleté legte, sowie mit Diamantschmuck von Messika.