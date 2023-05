Schlepper kassierte für Fahrt fast 70.000 Euro

Einen Großeinsatz von Bundesheer und Polizei lösten 17 geflohene Migranten in der Puszta in Siegendorf aus. Jener Schlepper, der mit einem Kastenwagen auf die Flüchtlinge nach ihrem illegalen Grenzübertritt gewartet hat, ging Fahndern ins Netz. Der Syrer (30) ist in Haft.