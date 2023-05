Heimvorteil für die Erdbeere

Die Motivation, sich gegen den Preisdruck durchzusetzen und auch am Sonntag auf dem Feld zu arbeiten, bekommt er von den Kunden. Die wollen Beeren, die vor ihrer Haustür wachsen. Oder sogar bio sind. Die gibt es bei Elisabeth Feldinger. Ihr Ökohof hat sich auf den biologischen Erdbeeranbau in Wals spezialisiert und sich damit ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Bevor ihre eigenen Erdbeeren reif sind, bietet sie Ware aus Deutschland an. Die ist zwar früher zu haben, kommt allerdings aus dem Folientunnel.