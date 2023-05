Strompreiserhöhung regt auf: Was Fachleute raten

An Spitzentagen 450 Anrufe bei AK-Hotline

Fragen über Fragen, mit denen nun die Mitarbeiter der eigens von der AK eingerichteten Strompreis-Hotline konfrontiert sind. Die wurde am 3. Mai freigeschaltet - und gestürmt. Am Anfang wurden 450 Anrufer pro Tag gezählt. Jetzt habe sich die Zahl auf einem hohen Wert von 200 am Tag eingependelt, berichtet Domenico Rief, Leiter der wirtschaftspolitischen Abteilung in der AK Tirol.