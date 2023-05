„Robin Hood“ fordert eigene Stromlösung für Tirol

„Krone“:Herr Präsident, wir wollen mit einer – zugegeben etwas provokanten – Frage beginnen: Sehen Sie sich als moderner „Robin Hood“, der den reichen Energiekonzernen nimmt und den ausgebeuteten Tirolern gibt?

Erwin Zangerl: Nein. Ich bin kein „Robin Hood“. Ich orientiere mich ausschließlich an Zahlen, Daten und Fakten. Diese sprechen eine deutliche Sprache – gegen die Energieproduzenten. Und die Energie ist nun mal einer der Haupttreiber der Teuerung. Einmal zahlt man für den Strom mehr, dann in der Bäckerei für die Semmel. Wasser gehört Land und Leuten, die Produktionseinrichtungen dem Land und den Gemeinden, aber insgesamt auch wieder Land und Leuten. Da verstehen die Menschen nicht, dass jetzt in einer schwierigen Situation der Preis in die Höhe getrieben wird. Die Eigenproduktion in Tirol ist ja nachweislich vorhanden. Die Erzeuger werben ja auch damit. Und die Leute fragen sich: Ja wo ist denn der Strom dann? Der Verdacht liegt nahe, dass der irgendwohin ins Ausland verschwindet und dann wieder zugekauft werden muss zu einem Preis X, den man dann wieder jenen verrechnet, die den Strom brauchen – nämlich den Haushalten.