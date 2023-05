„Stargirl“ Brec Bassinger im Anflug auf Wien

Wir durften das „Stargirl“ schon vorab interviewen, das zuvor noch nie in Österreich gewesen ist und sich nun schon auf seine „Mission gegen den Krebs“ beim Charity-Ball in der Hofburg freut: „Ich habe Menschen in meinem Leben, die Krebs hatten oder gerade gegen ihn kämpfen. Krebs ist die zweithäufigste Todesursache weltweit. Ich werde die Krebshilfe so lange unterstützen, solange es einen Kampf gibt - bis es eine Heilung gibt. Ich freue mich also sehr auf das Gefühl auf dem Ball, also mit so vielen Menschen in einem Raum zu sein, die für die selbe Sache kämpfen. Ich bin mir sicher, das ist inspirierend.“