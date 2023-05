Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der knapp zweijährige freundliche American Staffordshire Terrier Rocky kennt bereits das Leben in einer Wohnung und kann kurze Zeit alleine bleiben. Dies sollte jedoch in kleinen Schritten aufgebaut werden, da Rocky bei langem alleine bleiben großen Stress hat. Der hübsche Kerl fährt brav im Auto mit, ist stubenrein und kennt die wichtigsten Grundkommandos. Rocky würde sich über ein Zuhause in der Stadt oder am Land bei einer liebevollen Familie freuen. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.