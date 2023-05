Reisen nach Italien: Ministerium mahnt zu Vorsicht

Kritik an Konzert von Bruce Springsteen

Heftige Kritik gab es unterdessen am Konzert von US-Rockstar Bruce Springsteen, das am Donnerstagabend in der Stadt Ferrara stattfand. Trotz Aufrufen, das Gastspiel, für das 50.000 Karten verkauft worden waren, aus Solidarität mit den Opfern der Überschwemmungen abzusagen, bestanden Bürgermeister Alan Fabbri und die Organisatoren auf die Durchführung.