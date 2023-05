Frau oder Mann sein? Lieber nicht festlegen!

In unserer heutigen individualisierten Gesellschaft sei dieser Konformitätsdruck nicht mehr so ausgeprägt. Die jungen Leute hätten mehr Möglichkeiten, zu experimentieren und ihre Eigenart zu leben. „Sie achten mehr darauf, was sie in ihrem Inneren wahrnehmen, und erlauben sich, diese Empfindungen auch nach außen zu tragen anstatt einem Bild zu entsprechen oder in eine soziale Rolle zu schlüpfen, die nur Fassade ist.“